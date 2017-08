Hurdegariper (52) plast tegen auto

Publicatie: zo 06 augustus 2017 16.15 uur

LEEUWARDEN - Een 52-jarige man uit Hurdegaryp is zaterdagnacht door de politie aangehouden nadat hij tegen een auto stond te plassen. De agenten hadden even daarvoor al contact met de man gehad. Hij lag op de grond bij de Klanderij in Leeuwarden. De agenten spraken de man omstreeks 3.20 uur aan. Hij ging er vervolgens vandoor.

Korte tijd later zagen de agenten dat de man tegen een auto stond te urineren. Hij heeft hiervoor proces-verbaal gekregen. Omdat hij zich vervolgens niet kon legitimeren, is hij aangehouden. Na onderzoek werd de identiteit van de man duidelijk. Hij bleek ook nog eens zijn schorsende voorwaarden te overtreden. Hij is daarom ook nog eens ingesloten.