SkÃ»tsje Grou brengt eigen publiek op de banken

Skûtsje Grou brengt eigen publiek op de banken

Publicatie: za 05 augustus 2017 22.01 uur

GROU - Winnen op eigen water is prachtig, het geeft een extra dimensie aan een ‘gewone’ overwinning, eigen publiek en dus groot enthousiasme langs de boorden van de Tynje en de Pikmar en uiteraard de ultieme ontlading als de schutter van dienst het winnende finishschot lost.

Met andere woorden: het SKS skûtsjesilen ging zaterdagmiddag in Grou vliegend van start middels een droomscenario. Schitterend zeilweer, een aanhalende en naar west-noord-west ruimende westenwind, die af en toe zelfs de vijf Beaufort aantikte, een route die garant stond voor een paar spannende kruisrakken, een eerste start die vals was, oorzaak: zenuwen bij de schippers en hun bemanningen, maar een tweede start die een plaatje was. Voeg daarbij een spannend en onverwacht verloop van de wedstrijd, waarin het aanvaneklijk Joure was dat de toon aangaf, maar dat in de laatste route toch Grou ‘op ‘e kont krige’ en dan is het een kwestie van ‘sauve qui peut’.

Aan boord bij Joure zullen diverse bemanningsleden vanavond last van hun nek hebben vanwege het vooortdurende achterom kijken. Maar bij het invaren van de Tynje, de nauwe doorgang tussen Pikmeer en Wide Ie, moesten de Jousters er aan geloven: Grou met schipper Douwe Visser aan het helmhout en adviseur Tammo Oosterhof naast zich op het achterdek, schoof langzaam maar heel zeker voorbij. En toen was in feite het pleit beslecht, Grou lag op kop, maakte in het laatste kruisrak geen fout meer en kon toen met een korte bakboordslag de finish bezeilen met als ijkpunt het dichtbevolkte starteiland. Toen het finishschot viel veerde de complete bemanning van ‘it Doarp Grou’ als één man omhoog en er klonken vreugdekreten die tot ver in de omtrek te horen moeten zijn geweest.

Joure smaakte nog het in dit geval ietwat twijfelachtige genoegen om tweede te worden, mét protestvlag overigens. Dat protest was nu eens niet tegen een tegenstander, maar tegen de SKS, over een verschil in interpretatie van de voorgeschreven zeilvoering. Dat protest zal nog wel een staartje krijgen, maar hoe dat staartje er uitziet is op dit moment nog niet duidelijk. Lemmer werd knap derde, de Lemsters zeilden een gedegen westrijd, maakten weinig fouten en kozen vooral in het lange kruisrak over de Wide Ie bekeken hun slagen. Het Heerenveen met schipper Sytze Brouwer aan het helmhout, hij maakte zijn debuut als schipper, begon uitstekend, lag lange tijd tweede, maar moest toch naarmate de wind aanhaalde, een paar plaatsen inleveren. Earnewâld zeilde een tamelijk ongelukkige wedstrijd waarbij het met name bij het invaren van de nauwelijks bezeilde Tynje gruwelijk misging voor Gerhard Pietersma en zijn mannen.

Ze verzeilden ongelukkigerwijs in een situatie waarin je als skûtsjebemanning niet wílt verzeilen en dat kostte hen een redelijke positie in de middenmoot. Strijd werd er zowel voorin als achterin volop geleverd en wat dat betreft werd deze seizoensopening van de SKS een amuse voor de rest van de reeks wedstrijden: dit smaakte naar méér. Maandag gaat het spektakel verder op De Veenhoop.

