Inbraak bij dierenwinkel Pets&Co in DamwÃ¢ld

Inbraak bij dierenwinkel Pets&Co in Damwâld

Publicatie: za 05 augustus 2017 19.23 uur

DAMWâLD - In de nacht van vrijdag op zaterdag is er ingebroken in dierenspeciaalzaak Pets&Co Broekema aan de Conradi Veenlandstraat in Damwâld.

Dankzij beveiligingscamera's is er een duidelijke foto van één van de twee daders. Ze zijn op een scooter of brommer weggereden volgens de dierenwinkel. De inbraak vond plaats omstreeks 1.25 uur.