Brand in schuur Haadwei DamwÃ¢ld

Brand in schuur Haadwei Damwâld

Publicatie: za 05 augustus 2017 15.05 uur

DAMWâLD - De brandweer van Damwâld moest zaterdagmiddag rond half twee in actie komen voor een brand in een schuur achter een woning aan de Haadwei in Damwâld.

Hoe de brand kon onstaan is niet bekend, maar de brandweer had de brand snel onder controle.

