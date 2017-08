Westereender (33) rijdt met auto in de sloot

Publicatie: za 05 augustus 2017 10.27 uur

RYPTSJERK - Een 33-jarige automobilist uit De Westereen is vrijdagnacht met zijn auto in de sloot langs de Rijksstraatweg bij Ryptsjerk gereden. Het ongeval vond omstreeks 4.00 uur plaats en de bestuurder was volgens de politie vermoedelijk onder invloed van alcohol.

De politie is ter plaatse gekomen en bij aankomst van de agenten bleek dat de bestuurder zijn voertuig al had kunnen verlaten. Hij was door het ongeval gewond geraakt aan zijn schouder en rug. Voor controle is hij overgebracht naar een ziekenhuis. In het ziekenhuis is er bloed afgenomen omdat het vermoeden bestond dat hij onder invloed van alcohol heeft gereden.

Het NFI zal zijn bloed onderzoeken en aan de hand van de uitslagen zal bepaald worden of er proces-verbaal opgemaakt gaat worden.