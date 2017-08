Dronken Westereender rijdt met kapotte koplamp

Publicatie: za 05 augustus 2017 10.24 uur

KOOTSTERTILLE - Een 20-jarige automobilist uit De Westereen is vrijdagavond door de politie aangehouden omdat hij dronken achter het stuur zat. De man liep tegen de lamp op het moment toen hij over de Rykswei bij Kootstertille reed. Op dat moment was de politie daar aanwezig in verband met de afhandeling van een ongeval.

Door één van de agenten werd aan de bestuurder een stopteken gegeven omdat een koplamp kapot was. De bestuurder negeerde het teken van de agent en reed door. Een agent aan de andere kant van de weg slaagde er wel in om de bestuurder te laten stoppen. De 20-jarige bestuurder uit De Westereen bleek na een blaasproef ook onder invloed van alcohol te rijden. Hij blies aan het bureau 430 ug/l. Ook hij had een beginnend rijbewijs. Deze is ingevorderd en proces-verbaal zal worden opgemaakt.