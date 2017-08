Gevluchte bestuurder was Noardburgumer (21)

Publicatie: za 05 augustus 2017 10.21 uur

KOOTSTERTILLE - De bestuurder van een bestelbus, die vrijdagavond in de sloot langs de Rykswei bij Kootstertille belandde, is een 21-jarige man uit Noardburgum. Het eenzijdige ongeval vond plaats rond 22.40 uur. De politie wist rond 23.45 uur de Noardburgumer aan te houden op verdenking van het verlaten van de plaats van een aanrijding zonder zijn gegevens achter te laten en het rijden onder invloed van alcohol.

In de omgeving van de plek van het ongeval werd de bestuurder van de auto aangetroffen. Hij was niet gewond geraakt en bleek onder invloed te zijn van alcohol. Bij een blaastest aan het politiebureau bleek bij 675 ug/l te blazen. Hierop is het rijbewijs van de beginnende bestuurder ingevorderd. Tegen de 21-jarige verdachte zal proces-verbaal opgemaakt worden voor het rijden onder invloed en het verlaten plaats ongeval.

