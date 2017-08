Bestuurder gevlucht na ongeval op Rykswei

Publicatie: vr 04 augustus 2017 23.12 uur

KOOTSTERTILLE - De bestuurder van een auto is vrijdagavond gevlucht nadat hij/zij met het voertuig in de sloot belandde langs de Rykswei bij Kootstertille. Het ongeval vond plaats rond 22.40 uur. Een getuige alarmeerde de politie.

Aanvankelijk werd ook de brandweer gealarmeerd maar al snel was duidelijk dat er niemand meer in het voertuig zat. De politie heeft de zaak in onderzoek.