Jaarmarkt binnenstad Dokkum

Publicatie: vr 04 augustus 2017 22.10 uur

DOKKUM - Op de laatste vrijdag voor de bouwvak is in de binnenstad van Dokkum de jaarlijkse jaarmarkt gehouden. Van 11.00 tot en met 21.00 uur kon het publiek langs een lint van kramen slenteren.

De nadruk van de jaarmarkt lag in en om het gebied van De Zijl, Diepswal, Grote en Kleine Breedstraat en Koornmarkt, in het historische centrum van Dokkum.

Er waren standjes met Keramiek, Nepalese artikelen, stripboeken, gerookte paling, zoete deegwaren, poffertjes, zelfgemaakte jam, boerenkaasjes, Chinese artikelen, handgemaakte Zuid Amerikaanse producten, Friese klompen, Friese wijn en stands met lekkere snacks. Ook was er een stand van Vluchtelingenwerk met zelfgemaakte gerechten van “All over the World”.

's Middags was het gezellig druk langs de kraampjes, maar aan het begin van de avond gooie een flinke regenbui roet in het eten waardoor het 's avonds niet erg druk was.

FOTONIEUWS