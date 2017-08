Hogere straf voor gijzeling op camping Boelenslaan

LEEUWARDEN - De 21-jarige vrouw uit Augustinusga die betrokken was bij een gijzeling op camping 'Rêst mei romte' in Boelenslaan is veel zwaarder gestraft dan de officier van justitie twee weken geleden had geëist. De officier eiste een celstraf gelijk aan het voorarrest -109 dagen- plus 161 dagen voorwaardelijk. De Leeuwarder rechtbank veroordeelde de vrouw vrijdag tot anderhalf jaar cel waarvan een half jaar voorwaardelijk.

De rechtbank oordeelde dat de rol van de vrouw veel groter is geweest dan waar de officier van uit was gegaan. De vrouw had samen met een paar andere campinggasten de huurder van haar chalet gegijzeld. Ze vond dat de man haar 475 euro borg en een maand huur verschuldigd was. Met een van de campinggasten brak ze het chalet open en haalde ze de spullen van de huurder eruit.

Toen de huurder, een 26-jarige man uit Almelo, op 19 februari zijn spulletjes kwam halen, liep het volledig uit de hand. Een 46-jarige vrouw uit Drachten bedreigde de Almeloër met een mes, nadat ze eerst de banden van zijn auto had lek gestoken. In het chalet van de 21-jarige werd hij bedreigd en mishandeld door een derde verdachte, een 37-jarige Drachtster. De 21-jarige schreeuwde terwijl het slachtoffer werd mishandeld. Zij heeft zich volgens de rechtbank nooit gedistantieerd van het geweld.

De Almeloër moest mee in de auto van de Drachtster. In de auto werd de man met een vuurwapen bedreigd. Onderweg liep het bedrag dat het stel van de Almeloër wilde hebben snel op tot 6000 euro. In Drachten meldde de Almeloër zich bij de politie, nadat hij uit de auto was ontsnapt. De vrouw uit Drachten werd -overeenkomstig de eis- veroordeeld tot 16 maanden cel plus 8 voorwaardelijk. De zaak van de mannelijke verdachte wordt op een later tijdstip behandeld.