Kleine gaslekkage in wooncentrum Nij Tjaerda

Publicatie: vr 04 augustus 2017 14.03 uur

DAMWâLD - De brandweer van Damwâld moest vrijdag rond 13.25 uur in actie komen voor een gaslekkage in wooncentrum Nij Tjaerda in Damwâld.

Na aankomst van de brandweer werd al snel duidelijk dat er geen acuut gevaar was voor de bewoners. Er raakte niemand gewond en het complex hoefde niet ontruimd te worden. De gaslekkage was binnen wel te ruiken. Stedin is ingeschakeld om het probleem op te lossen.