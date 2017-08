Maxi-cosi bij container gezet

Publicatie: vr 04 augustus 2017 11.13 uur

DOKKUM - Voorbijgangers die in Dokkum langs een vuilniscontainer aan de Hanspoort in Dokkum kwamen, keken vrijdag vreemd op. Bij de container stond naast afval ook een Maxi-Cosi. Het exemplaar werd mogelijk gedumpt, maar paste niet in de ondergrondse container. Veel wandelaars checkten toch nog even goed of de maxi-cosi wel daadwerkelijk leeg was.

De wijkraad van de binnenstad deed via Facebook een oproep: "Wie is zijn maxi-cosi 'verloren' bij de vuilcontainer?" Het is de vraag of diegene zich daadwerkelijk meldt. Bij de container komen regelmatig illegale afval dumpingen voor en daar is de maxi-cosi vermoedelijk ook onderdeel van.