Duo gepakt na inbraak in tankstation

Publicatie: vr 04 augustus 2017 10.08 uur

BEETSTERZWAAG - Een 18-jarige man uit de gemeente Tytsjerksteradiel en een 19-jarige man uit Drachten zijn donderdagnacht door de politie aangehouden op verdenking van een inbraak bij tankstation Tolman aan de Hoofdstraat in Beetsterzwaag. Het duo had rookwaar gestolen uit de shop van het tankstation. De politie werd rond 4.20 uur gealarmeerd dankzij het inbraakalarm.

Meerdere eenheden zijn naar het tankstation gereden en in de omgeving troffen agenten de 18-jarige man aan. Hij had zich verstopt. Hij was in het bezit van meerdere pakjes sigaretten. De tweede man was gevlucht via de weilanden in de richting van Gorredijk. Na een zoekactie met onder andere de hulp van een politiehond werd de 19-jarige man aangetroffen door de agenten. Beide verdachten zijn aangehouden en voor nader onderzoek overgebracht naar het cellencomplex.

Namens het tankstation heeft een 47-jarige man uit Beetsterzwaag aangifte gedaan van de inbraak.