Autokraker (22) op pad in gestolen BMW

Publicatie: do 03 augustus 2017 13.00 uur

LEEUWARDEN - In wat zijn advocate 'een onrustige periode in zijn leven' noemde, pleegde een 20-jarige Drachtster een groot aantal autokraken. De man was eind 2015 vooral actief in het Drents-Friese Wold, in plaatsen als Hoogersmilde, Elsloo, Appelscha, Veeningen en Nijeveen. Hij verplaatste zich in een BMW, die hij voor zichzelf had gehouden na een proefritje. De Drachtster ging gewiekst te werk: hij verving telkens de kentekenplaten van de BMW om uit de handen van de politie te blijven.

Dat slaagde tot begin februari vorig jaar, toen werd de man opgepakt. Het bleek dat hij, ondanks zijn jeugdige leeftijd een behoorlijk strafblad had opgebouwd. Donderdag moest hij zich voor de Leeuwarder rechtbank verantwoorden, het was al de vierde keer dat hij tegenover drie rechters zat. 'Ik heb altijd mooie auto's leuk gevonden', gaf de Drachtster als beweegreden om in een gestolen BMW rond te rijden. Hij had geen rijbewijs, reed zonder verzekering en vaak te hard.

De autokraken gingen volgens een vaste werkwijze: met een lifehammer uit de BMW sloeg hij een ruit in. Hij graaide van alles uit de auto's, van telefoons tot persoonlijke spullen van de eigenaren, zoals bankpasjes, paspoorten en rijbewijzen. Een groot deel van de gestolen goederen vond de politie terug in de BMW. Na 17 dagen in de cel besloot hij dat er iets moest gebeuren en dat het tijd was om aan zichzelf te werken. Hij heeft anderhalf jaar in een forensische kliniek in Assen gezeten.

Momenteel wordt hij ambulant behandeld en zit hij in een begeleid wonen-traject. Officier van justitie Eelco Jepkema vond de feiten te ernstig om de Drachtster met een celstrafje van 17 dagen naar huis te sturen. Hij eiste een werkstraf van 200 uur en een voorwaardelijke celstraf van een half jaar. Verder zou de Drachtster mee moeten blijven werken aan de behandeling en moet hij onder toezicht van de reclassering komen.

De Leeuwarder rechtbank doet op 17 augustus uitspraak.