Scooter vliegt in brand in De Westereen

Publicatie: wo 02 augustus 2017 17.08 uur

DE WESTEREEN - Een scooter is woensdagmiddag uitgebrand in de tuin van een woning aan de Egbert Baarsmastrjitte in De Westereen. De brand ontstond toen men bezig was met laswerkzaamheden. De vonken veroorzaakten een brand. De bewoner heeft zelf de scooter uit de schuur gezet en begon vervolgens met het blussen van de brand.

Bij aankomst van de brandweer van De Westereen en Dâmwald was de brand al onder controle. De bewoner had bij de brand rook ingeademd en is hierop door ambulancepersoneel onderzocht. De bewoner hoefde uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis.

FOTONIEUWS