Zwarte rook uit prullenbak verpleeghuis

Publicatie: wo 02 augustus 2017 15.03 uur

DOKKUM - Een brandje in een prullenbak die dikke zwarte rookpluimen veroorzaakte, heeft woensdagmiddag voor flink wat consternatie gezorgd bij verpleeghuis de Waadwente in Dokkum. Twee ambulances, de brandweer en meerdere politie-eenheden kwamen ter plaatse. Bewoners waren korte tijd in onzekerheid over wat er zich afspeelde.

De brandweer van Dokkum was vlot ter plaatse en heeft de brand rondom de prullenbank in de rookruimte geblust. Daarna werd de ruimte met behulp van een overdrukventilator geventileerd.

Een bewoner moest door ambulancepersoneel worden behandeld. De betrokken BHVers zagen in de brand geen reden om te ontruimen en werden daarin door de brandweer ook bevestigd. Personeel en bezoekers die naar buiten waren gegaan, mochten niet terug naar binnen. De stichting Salvage kwam ook ter plaatse om de schade op te nemen.