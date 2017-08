Drachten: hasj zat in geheime ruimte in trailer

Publicatie: wo 02 augustus 2017 13.16 uur

DRACHTEN - De 500 kilogram hasj, die de politie vorige maand aantrof in een trailer in Drachten, zat verstopt in een verborgen ruimte in een trailer. Dat heeft de Douane woensdag bekendgemaakt. De Douane kwam tijdens een onderzoek, samen met de politie, de drugs op het spoor. Het bleek verder te gaan om een Russische trailer. Deze stond geparkeerd in een loods aan de Giek in Drachten.

Bij het pand werden tijdens de politie-inval vier mannen uit Utrecht, Aalsmeer, Amsterdam en Leeuwarden (26 tot 48 jaar) aangehouden. Naast de drugs werd er ook geld in beslaggenomen.