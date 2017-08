Kinderafdeling MCL ontruimd vanwge MRSA-bacterie

Publicatie: wo 02 augustus 2017 13.07 uur

LEEUWARDEN - De kinderafdeling / neonatologie van Medisch Centrum Leeuwarden is ontruimd nadat onlangs werd ontdekt dat een patiëntje drager is van de MRSA-bacterie. Na onderzoek blijkt u dat zes pasgeboren baby's drager zijn en mede daarom is de afdeling nu ontruimd. De betrokken kinderen zijn er volgens het ziekenhuis niet ziek van en de kans is heel klein dat ze er ziek van worden. Ze zijn drager van de bacterie, maar er is geen infectie. De ouders van deze kinderen zijn door de kinderarts geïnformeerd.

Om verspreiding van MRSA in een ziekenhuis te voorkomen, zijn de kinderen in isolatie opgenomen en wordt de afdeling nu gereinigd en

gedesinfecteerd. De afdeling is daarom ontruimd. In overleg met de ouders en collega-ziekenhuizen zoeken de kinderartsen de beste oplossing. In een aantal gevallen worden kinderen overgeplaatst naar een ander ziekenhuis. Het grootste risico is dat bestaande antibiotica door verspreiding van MRSA hun bruikbaarheid in het ziekenhuis verliezen.

Bezoekers en ouders van kinderen die op de afdeling neonatologie zijn opgenomen, moeten tijdelijk rekening houden met extra hygiënemaatregelen op de afdeling.