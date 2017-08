NHL-studenten doen aan Marktplaats-oplichting

Publicatie: wo 02 augustus 2017 12.30 uur

LEEUWARDEN - Twee NHL-studenten zijn woensdag wegens internetoplichting veroordeeld tot werkstraffen. De studenten, een 22-jarige Burgumer en een 25-jarige inwoner van Holwerd, hadden in september vorig jaar op Marktplaats, samen met een medestudent, een duur Breitling horloge te koop aangeboden. Ze vonden een koper, die betaalde 2600 euro voor het exclusieve klokje. De man kreeg niet het horloge toegestuurd, maar een doos met een etensbord en bestek. Dat laatste was volgens de verdachten een idee van de andere student. Zijn zaak werd aangehouden omdat hij op vakantie is.

De verdachten kennen elkaar van de opleiding bedrijfskunde. Op de vraag van rechter Bauke Jansen wat hun heeft bewogen, antwoordde de Holwerder dat het eind vorig jaar zowel privé als op school slecht met hem ging. 'Ik dacht het is toch allemaal negatief, doe dit er ook maar bij', zei de Holwerder. De Burgumer was volgens eigen zeggen zelf een paar keer slachtoffer geworden van internetoplichting. Met zijn aangiftes was volgens hem nooit wat gedaan, dus had hij zelf ook maar wat geprobeerd.

Achteraf besefte het tweetal dat ze zichzelf behoorlijk in de vingers hebben gesneden. Het feit dat ze een strafblad hebben, kan grote gevolgen hebben voor hun carrière. Uiteindelijk hebben ze het geld terugbetaald, nadat ze het eerst onder elkaar hadden verdeeld.

Een maand later stond er nieuwe aanbieding op Marktplaats, ditmaal ging het om een exclusief IWC Schaffhausen horloge dat voor 1125 euro werd aangeboden. De verdachten zeiden dat ze hier niets mee te maken hadden. Het zou het werk zijn geweest van hun medestudent. Die had het geld laten overmaken naar het bankrekeningnummer van een inwoonster van Purmerend (34). De vrouw zat in geldnood, ze zou tien procent van het koopbedrag krijgen. Zij werd wegens medeplichtigheid aan oplichting veroordeeld tot en werkstraf van 20 uur plus 20 uur voorwaardelijk.

De twee NHL-studenten kregen elk een werkstraf van 40 uur. De rechter hield er rekening mee dat ze het geld hebben terugbetaald. Ze hadden volgens Jansen op een ongelofelijke manier hun eigen glazen ingegooid.