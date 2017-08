Vrouw lichtgewond na val van trap

Publicatie: di 01 augustus 2017 17.37 uur

BURGUM - Een vrouw is maandag rond het middaguur gewond geraakt nadat ze van een trap viel bij haar woning aan de Noordermeer bij Burgum. Ze was op dat moment op de ladder de kajuit aan het schoonmaken.

Naast de politie en een ambulance is tevens de traumahelikopter met het Mobiel Medisch Team ter plaatse gekomen om eerste hulp te verlenen. De heli kon eenvoudig naast de woning in een weiland landen. De slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Ze liep verschillende kneuzingen op.