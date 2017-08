'Westereender verkocht harddrugs aan minderjarigen

Publicatie: di 01 augustus 2017 17.00 uur

LEEUWARDEN - Tegen een 27-jarige inwoner van De Westereen, die onder meer speed en ghb zou hebben gedeald aan minderjarige meisjes, is dinsdag bij de Leeuwarder rechtbank een gevangenisstraf van een jaar plus een half jaar voorwaardelijk geëist. De man heeft volgens officier van justitie Thea Pitstra vanaf oktober 2015 ongeveer anderhalf jaar lang speed, ghb en xtc gedeald. Hij werd op 10 februari opgepakt.

Een 16-jarig meisje had verklaard dat ze zeker 36 keer drugs bij de Westereender had gekocht, haar 13-jarige zusje was ook klant. De verdachte zei dat hij niet wist hoe oud de meisjes waren. Hij had alleen hand- en spandiensten had verricht voor iemand die in de handel zat. Diegene zou hem er 'ingeluisd' hebben. De man had nog meer op zijn kerfstok: hij is betrokken geweest bij een reeks diefstallen van koper en metaal.

Hij was bij een inbraak in het recreatiegebouw van camping de Poelpleats in Kollum, medio juli vorig jaar, waar de dieven onder andere elektriciteitsdraden uit de meterkast hadden geknipt. De inbrekers werden overlopen door de zoon van de eigenaar. Ook in Garyp, Harkema en Hurdegaryp is de Westereender volgens de officier betrokken geweest bij diefstallen.

De man liep nog in een proeftijd, in augustus 2015 kreeg hij -ook voor diefstallen en een drugsfeit- drie maanden voorwaardelijke celstraf opgelegd. Pitstra wil dat hij die drie maanden ook uitzit. De Westereender gebruikte ghb, hij staat open voor een behandeling in een afkickkliniek. Daar wil de officier wel aan meewerken, maar niet nadat de Westereender een poos heeft gezeten. Pitstra eiste ook een drugsverbod voor de komende 3 jaar. De Leeuwarder rechtbank doet over twee weken uitspraak.