Brandstichter Drachten (33) had 'iets' met vuur

Publicatie: di 01 augustus 2017 12.30 uur

LEEUWARDEN - De Drachtster (33) die in juni vorig jaar werd opgepakt voor de brandstichting in de portiek van een flat aan de Warande in Drachten -op 21 juni- leek iets met vuur en brand te hebben. De politie vond niet alleen twee brandblussers -en een lege houder- in zijn flat, de man had ook een minigasbrander, extra lange lucifers, een Zippo-aansteker, vuurwerk en jerrycans waarin brandstof had gezeten.

Hij was als eerste bij de brand, deed heel druk, liep de brandweer voor de voeten en vertelde de brandweerlieden wat ze moesten doen. Een paar maanden eerder was er op het balkon naast zijn flat een bank in brand gevlogen. Ook toen was hij er als eerste bij. Allemaal zaken die de Drachtster niet bepaald vrijpleitten, maar hij ontkende de brand te hebben aangestoken. Dat had hij in eerste instantie ook op het politiebureau gedaan.

In latere verhoren had hij toegegeven dat hij de brand had gesticht. Hij had een brandend sterretje -aangestoken met de gasbrander- op een stapel papier gegooid, omdat hij wilde kijken hoe snel het vuur zich zou verspreiden. De Drachtster zei dat hij had gelogen. 'Om er maar vanaf te zijn'. De man zat destijds in een begeleid wonen traject, maar hij zou verhuizen naar een project met een strakkere begeleiding.

Dat leverde stress op en daar kan de Drachtster slecht tegen. Hij zou beter begeleid moeten worden dan op dat moment gebeurde. De man heeft een autistische stoornis. Als hij onder druk komt te staan, wordt hij angstig en krijgt hij last van wanen. Hij is geen onbekende van Justitie: op 8 december 2010 kreeg hij 8 jaar cel voor een poging tot moord. Hij had zijn ex-vriendin tot bloedens toe met een zware zaklamp op het hoofd geslagen.

Hij zit momenteel in een forensisch psychiatrische kliniek in Zuidlaren. Hij heeft 49 dagen in de cel gezeten, maar het ging niet goed met hem in de gevangenis. Officier van justitie Pieter van der Rest denkt dat de Drachtster de brand heeft aangestoken. Hij eiste dat de klinische behandeling wordt afgemaakt. Daarna zou er een ambulante behandeling moeten volgen en een opname in een instelling voor begeleid wonen.

Verder eiste de officier 49 dagen cel - gelijk aan het voorarrest - en 12 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. Verder zou de Drachtster drie jaar lang - de duur van de proeftijd - geen alcohol mogen drinken. Aan de vereniging van eigenaren van de Warande zou hij een schadevergoeding van bijna 4500 euro moeten betalen. De man heeft volgens Van der Rest door brand te stichten de levens van zijn mede-flatbewoners in gevaar gebracht.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.