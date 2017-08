Inbraken in Drachten en Bakkeveen

Publicatie: di 01 augustus 2017 09.56 uur

DRACHTEN - Bij een woning aan de Oudeweg in Drachten is maandag een poging tot inbraak gedaan. Deze vond plaats tussen 11.00 uur en 23.00 uur. Een raam werd kapot gemaakt.

Een bedrijf aan het Mandefjild in Bakkeveen werd maandagnacht het doelwit van het dievengilde. Er werd diesel gestolen. In beide zaken is er aangifte bij de politie gedaan.