Brandweer rukt uit voor papegaai in boom

Publicatie: ma 31 juli 2017 21.01 uur

DRACHTEN - De brandweer van Drachten moest maandagavond in actie komen voor een papegaai in de boom aan de Dorsvloer in Drachten. De brandweermannen werden rond 20.05 uur opgepiept.

Het dier was al sinds de ochtend vermist en vanavond werd ontdekt dat de papegaai in de boom zat. Er is geprobeerd het diertje te lokken met speeltjes en eten maar niets lukte. Uiteindelijk is de brandweer met een ladder in de boom gegaan. Op dat moment vond de papegaai het mooi geweest, hij vloog weg....