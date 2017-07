Brug over trekvaart bij HÃºsternoard is klaar

Brug over trekvaart bij Hústernoard is klaar

Publicatie: ma 31 juli 2017 17.59 uur

OUDWOUDE - De Hústernoard brug bij Oudwoude is helemaal vernieuwd en klaar voor gebruik. Afgelopen weekend reed het eerste verkeer over de brug die over de Strobosser Trekfeart ligt Het is de eerste van de zeven bruggen over deze vaart die de provincie Fryslân aanpakt.

De bruggen over de Strobosser Trekfeart zijn meer dan honderd jaar oud. De brugdekken en funderingen zijn niet meer sterk genoeg voor het huidige verkeer. Aannemer Oosterhof Holman herstelt de bruggen zodat ze weer voor lange tijd mee kunnen. De uitstraling van de bruggen blijft gelijk.

Eind augustus (na de bouwvak) starten de werkzaamheden aan de volgende twee bruggen. Dit zijn de Kalkhuisbrug bij Westergeest en de brug Dijkhuistertille bij Gerkesklooster. Om de hinder voor het verkeer te beperken, plaatst de aannemer naast de bestaande bruggen een tijdelijke brug. Bij Westergeest is deze tijdelijke brug alleen bedoeld voor fietsers en voetgangers. Bij Gerkesklooster kan al het verkeer gebruik maken van de tijdelijke brug. De werkzaamheden aan deze twee bruggen zijn januari 2018 klaar.