De Verfman in Twijzel gehele bouwvak geopend

Publicatie: ma 31 juli 2017 15.16 uur

TWIJZEL - De Verfman in Twijzel is de plek voor verf, glas, behang en gietvloeren. Maar De Verfman verkoopt nu ook moterolie voor brommers, scooters, buitenboordmotoren en auto's. De winkel is recent uitgebreid met een Sikkens mengmachine. Ook voor de nieuwste trendy kleuren in bouwverven, muurverven of buitengevel-systemen. Voor andere merken zoals Sigma, Wijzonol, Nelf en Koopmans producten kunt u natuurlijk ook bij De Verfman terecht.

Ook aan bootliefhebbers is gedacht en De Verfman heeft ook diverse jachtlakken van Hydrant. "Maar u kunt ook bij ons terecht voor spackspuitwerk, schilderwerk, stucwerk en dubbelglas. Voor gratis advies bent u altijd welkom en de koffie staat altijd klaar." zo laat De Verfman weten. "De Verfman staat voor scherpe prijzen en professionele producten. De winkel is elke dag geopend tot 21.00 uur."

FOTONIEUWS