Buitenpost: zonnepark met 34.000 panelen gaat door

Publicatie: za 29 juli 2017 18.05 uur

BUITENPOST - Het bedrijf Solarfields heeft afgelopen week een positieve SDE+ beschikking ontvangen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dat betekent dat de Sinnegreide bij Buitenpost subsidie ontvangt en dat het project definitief doorgaat. Solarfields start met de aanleg van het zonnepark zodra duidelijk is wanneer de stroomaansluiting voor het park gerealiseerd wordt.

In het najaar organiseert Solarfields weer een inloopbijeenkomst om omwonenden meer informatie te geven over de planning, het bouwproces en de participatiemogelijkheden.

Op basis van een uitvraag heeft de gemeente Achtkarspelen in het voorjaar van 2016 gekozen voor Solarfields voor de realisatie en exploitatie van de Sinnegreide bij Buitenpost. In het najaar van 2016 is de vergunning afgegeven. Met de Sinnegreide is een investering gemoeid van circa 9 miljoen euro. Solarfields plaatst 34.000 panelen met een opgesteld vermogen van ruim 10 megawatt. Hiermee worden straks meer dan 3.000 huishoudens voorzien van duurzame energie.

De Sinnegreide komt in een weiland naast bedrijventerrein 'De Swadde' in Buitenpost. Daar ligt een stuk land van 17 hectare, waarvan 12 hectare beschikbaar is voor de Sinnegreide. De overige 5 hectare blijft beschikbaar voor andere ontwikkelmogelijkheden.