28e Paardenmarathon Driezum-WÃ¢lterswÃ¢ld

28e Paardenmarathon Driezum-Wâlterswâld

Publicatie: vr 28 juli 2017 22.45 uur

WâLTERSWâLD - Vrijdagmorgen om 09.30 uur ging de Paardenmarathon van start met dit jaar 146 aanspanningen. Maandenlang is er door een groot aantal, veelal jonge, vrijwilligers gewerkt aan de elf fraaie hindernissen in de dorpen Damwâld, Wâlterswâld en Driezum.

Het doel is om het parcours zo snel mogelijk en foutloos te rijden. De menners die deze kunst het beste beheersen mogen zich aan het einde van de dag "Open Fries Kampioen Paardenmarathon” noemen, een titel om trots op te zijn. De hele marathon was van dichtbij te volgen en is gratis toegankelijk voor het publiek.

De deelnemers kwamen vanuit het gehele land naar dit prachtige evenement voor de paardenliefhebber. Er waren die jaar 12 aanspanningen vanuit België en zelfs één uit Weimar, Texas (USA).

Loco burgemeester van Dantumadiel Emke Peterson arriveerde om 12.00 uur per koets op het hoofdterrein en hij opende na een toespraak de 28e Paardendagen.

Om 17.30 uur was er op het hoofdterrein de Barrel Race, gevolgd door de Stoelendans te paard. Aansluitend werden de winnaars van de Paardenmarathon 2017 gehuldigd.

Kampioenen 28 juli 2017:

Enkelspan Pony: De Nachtdravers uit Noardburgum,

Dubbelspan Pony: Chantal van der Wijst Nuenen,

Vierspan Pony: Nick Weytjens Zuterdaal (België),

Tandem Pony: Egbert Jan de Vries De Falom,

Enkelspan Paard: Pieter de Boer Hollum,

Dubbelspan Paard: Jonas Corten Bekkevoort (België)

Vierspan Paard: Bruno Taverners Zandvliet (België)

FOTONIEUWS