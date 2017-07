22-jarige harddrugsdealer moet naar afkickkliniek

LEEUWARDEN - Een 22-jarige harddrugsdealer uit Opende is door de rechtbank in Leeuwarden naar een ontwenningskliniek gestuurd. De man heeft ongeveer driekwart jaar speed en ghb gedeald, voornamelijk in Surhuisterveen. En dat gebeurde relatief kort nadat hij uit de gevangenis was ontslagen. Dat was begin 2016, in juli van dat jaar begon hij -opnieuw - drugs te dealen. Hij werd in maart opgepakt.

De Opendster gebruikt al sinds zijn zestiende drugs en raakte verslaafd aan ghb. Hij wilde zelf ook wel naar een afkickkliniek, hij vond het moeilijk om van de drugs af te komen. Hij kan daar op 14 augustus terecht. De rechtbank veroordeelde hem tot een celstraf gelijk aan het voorarrest -156 dagen- plus 360 dagen voorwaardelijk. Aansluitend aan de opname moet hij zich ambulant laten behandelen en komt hij in een begeleid wonen traject.