Caravan te water in Bakkefeanster feart

Publicatie: vr 28 juli 2017 12.17 uur

BAKKEVEEN - Voor toeristen van camping De Wâldsang in Bakkeveen eindigde hun vakantie vrijdagochtend in mineur. De familie uit Noord-Holland was net van de camping vertrokken toen de caravan achter hun auto losschoot.

De caravan schoot rond 11.30 uur in de Bakkefeanster feart langs de Foarwurker Wei. De caravan bleek - achteraf gezien - niet goed te zijn gekoppeld aan de auto.

FOTONIEUWS