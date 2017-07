Eelke Bakker 107 jaar: oudste man van Nederland

Publicatie: vr 28 juli 2017 11.43 uur

DAMWâLD - De burgemeesters van Dongeradeel en Ameland kwamen vrijdag op bezoek bij Eelke Bakker uit Dokkum. Hij werd op 28 juli 107 jaar oud. Hij is hiermee de oudste man van Nederland.

Mevrouw Marga Waanders, burgemeester van Dongeradeel kwam langs omdat het een inwoner van haar gemeente is. De heer Albert de Hoop, burgemeester van Ameland,was aanwezig omdat de heer Bakker op het eiland geboren is. Het feest werd gevierd bij familie in Damwâld.

FOTONIEUWS