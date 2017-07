N369 bij Drogeham wordt aangepakt

Publicatie: vr 28 juli 2017 09.36 uur

KOOTSTERTILLE - Vanaf maandag 31 juli werkt de provincie Fryslân aan de provinciale weg N369. Het gaat om het gedeelte tussen Harkema en Kootstermolen. Weggebruikers moeten rekening houden met ernstige hinder. Om de overlast te beperken, voert de aannemer de werkzaamheden in fases uit.



Drogeham - Kootstertille

Aannemer BAM Infra B.V. start op maandag 31 juli met het asfalteren van de weg tussen Kootstertille en Drogeham. De weg tussen de beide rotondes is daarom afgesloten van:

maandag 31 juli 6.00 uur tot donderdagnacht 3 augustus 24.00 uur

maandag 7 augustus 6.00 uur tot donderdagnacht 10 augustus 24.00 uur.

Beide rotondes blijven open. De parallelweg blijft alleen open voor fietsers, lijnbussen en hulpdiensten.



Drogeham - Harkema

Van woensdag 9 augustus tot en met woensdag 23 augustus krijgt de weg tussen Drogeham en de rotonde Blauhusterwei (It Jachtfjild) een nieuwe laag asfalt. Daarnaast worden de oversteekplaatsen in de weg veiliger gemaakt. De weg is dan op bepaalde nachten, tussen 19.00 en 6.00 uur, afgesloten. De exacte planning staat op www.fryslan.frl/koaten.



Kootstertille - Kootstermolen

Vanaf maandag 4 september start aannemer KWS Infra B.V. met de aanpak van de Koaten, de weg tussen Kootstertille en Kootstermolen. Vijf nieuwe oversteekplaatsen moeten ervoor zorgen dat fietsers en voetgangers veiliger kunnen oversteken. Daarnaast komt er aan de westzijde van de weg een fietspad. Ook voor deze werkzaamheden is het nodig de weg af te sluiten. De exacte planning daarvan is op dit moment nog niet bekend.