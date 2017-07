Huizen in Gorredijk ontruimd vanwege verwarde man

Publicatie: do 27 juli 2017 20.11 uur

GORREDIJK - Zo'n tien woningen aan 't Leantsje in Gorredijk zijn donderdagavond ontruimd vanwege een verwarde man, die zichzelf iets dreigt aan te doen. De man zou zichzelf opgesloten hebben op de zolder van één van de middelste woningen.

Een ambulance, de brandweer en een tiental politievoertuigen zijn rond 18.50 uur ter plaatse gekomen. De hele straat werd afgezet om het publiek op afstand te houden. Een onderhandelaar is ook ter plaatse gekomen, evenals een arrestatieteam. Rond 21.40 uur wist het arrestatieteam de man aan te houden in de woning. Hij is vervolgens overgedragen aan het ambulancepersoneel voor onderzoek.

De woningen die ontruimd zijn, zijn weer vrijgegeven. In de betreffende woning heeft de politie een onderzoek ingesteld naar gevaarlijke stoffen.

FOTONIEUWS