Jeugd-tbs voor ontucht met meisje op zorgboerderij

Publicatie: do 27 juli 2017 14.45 uur

LEEUWARDEN - Een 22-jarige inwoner van Buitenpost die op 30 september 2015 op een zorgboerderij in Achtkarspelen een toen achtjarig meisje heeft aangerand, moet zich van de rechtbank in Leeuwarden verplicht laten behandelen. De rechtbank legde de zogeheten PIJ-maatregel op (Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen), ook wel jeugd-tbs genoemd. De Buitenposter gaat behandeld worden in een kliniek in Boschoord.

De man heeft een verstandelijke beperking. In september 2015 had hij in een weiland bij de zorgboerderij het meisje over zich heen laten plassen. Ook heeft hij aan de vagina van het meisje gezeten. Tegenover begeleiders had hij al eens zijn fascinatie voor plasseks geuit. Eind november heeft hij een ambulancemedewerker met de dood bedreigd. De verpleegkundige was de moeder van de Buitenposter te hulp geschoten.

De man werd bekogeld met waxinelichtjes en een afstandbediening. In februari vorig jaar heeft de Buitenposter zijn moeder mishandeld. Hij heeft een autisme spectrum stoornis en, zoals een deskundige het uitdrukte, 'een periodiek explosieve stoornis': hij heeft last van driftbuien. De rechtbank bepaalde dat hij aan het meisje dat werd misbruikt een schadevergoeding van 838 euro moest betalen. Het meisje moest in therapie.