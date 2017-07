Fietsster gewond na aanrijding met auto

Publicatie: do 27 juli 2017 14.42 uur

DRACHTEN - Een meisje is donderdagmiddag gewond geraakt na een aanrijding met een auto op het Kiryat Onoplein in Drachten. De hulpdiensten werd rond 13.00 uur gealarmeerd.

Het ongeval vond plaats tegenover de Albert Heijn. Het ambulancepersoneel heeft het been van het meisje gespalkt. Ze is vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten. De politie heeft ter plaatse diverse getuigenverklaringen opgenomen. Het is onbekend hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren.

