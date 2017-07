Muilkorfgebod voor hond in Drachten

Publicatie: do 27 juli 2017 13.24 uur

DRACHTEN - Een hondenbaasje aan het Noord in Drachten moet voortaan zijn hond met een muilkorf uitlaten. Dat heeft het college van B&W van Smallingerland besloten. De hond, van het ras Akita, is recent betrokken geweest bij enkele bijtincidenten met een andere hond en met personen.

Bij deze incidenten was de hond iedere keer aangelijnd geweest. Aan de eigenaar is daarom alleen een voornemen tot het verplicht dragen van een muilkorf door de hond opgelegd. Op dit voornemen heeft de eigenaar niet gereageerd richting de gemeente. Daarop is besloten om het muilkorfgebod in te stellen (als verplichting).