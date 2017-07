Fietsendief gepakt in Drachten

Publicatie: do 27 juli 2017 10.09 uur

DRACHTEN - De politie heeft woensdagnacht een fietsendief weten aan te houden op de Eikesingel in Drachten. Tijdens het staande houden, bleek dat de man inbrekerswerktuig bij zich droeg. Hij fietste verder op een mountainbike welke (wat later bleek) afkomstig was van diefstal.

De fietsendief had al niet een succesvolle nacht aangezien hij rondfietste met een kapotgescheurde broek met daarop een pootafdruk van een hond. "Wij vermoeden dat een oplettende viervoeter de man te pakken heeft gehad. Om die reden komen wij ook graag in contact met hondeneigenaren waarvan de hond vannacht afwijkend gedrag heeft vertoond." aldus de politie van Drachten.