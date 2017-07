Slapen in rioolbuis? Het kan straks in Tytsjerk

Publicatie: wo 26 juli 2017 17.40 uur

TYTSJERK - Het lijkt een grap maar de initiatiefnemers zijn serieus. Op de Lytse Geast in Tytsjerk is het in 2018 mogelijk om voor 20 euro te overnachten in een rioolbuis. Het bed zal opgemaakt zijn van stro. Onder de naam 'buis en breakfeast' proberen Alfred Lehmann en Bouwe Hoekstra hun nieuwe product aan de man te brengen. De ambitie is groot want het weiland wordt gevuld met 3600 tot maximaal 5000 betonnen 'hotelkamers'.

De rioolbuizen zijn voor een klein prijsje door Bouwe Hoekstra op de kop getikt bij diverse partijen. Er staan in 2019 namelijk diverse grote infrastructurele projecten op het programma waarbij de rioolbuizen uiteindelijk worden gebruikt.

Hoekstra: "We hebben hier een weiland van 9 hectare, daar kunnen we zo 5000 hotelkamers maken voor onze 'buis & breakfast'. We beginnen met 3600 rioolbuizen want we rekenen op veel aanloop, ook omdat we de kosten laag houden. 20 euro per nacht, inclusief ontbijt met verse eieren en melk van de boerderij. Ook kunnen bezoekers knuffelen met koeien, paardrijden of de boerin helpen om de stal uit te mesten. Gasten die in Leeuwarden arriveren, worden eventueel met de trekker opgehaald als extra service. "Leeuwarden is immers vlakbij!"

Lehmann: "Op 1 januari 2018 heeft Lytse Geast een 'buis & breakfast' en de gemeente Tytsjerksteradiel een primeur, dan kunnen de toeristen maar komen. De eerste rioolbuizen liggen er, we hebben al proef geslapen, dat beviel uitstekend."