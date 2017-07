Bouw nieuwe school in De Venen dit jaar los

Publicatie: wo 26 juli 2017 15.29 uur

DRACHTEN - In de wijk De Venen in Drachten zal in november 2017 gestart worden met de bouw van een nieuw schoolgebouw. Dat heeft het college van B&W van Smallingerland deze week besloten. De aanbesteding van de twee semipermanente schoolgebouwen is rond en de scholen zullen in het voorjaar van 2018 klaar zijn voor gebruik.

Het nieuwe gebouw van wijkschool de Barte komt aan de Stoeken, op de plek waar nu nog het gebouw van de ISK (Internationale Schakelklas) van OSG Singelland staat. Op het perceel achter de nieuwe wijkschool komt de nieuwe NT2 school. Dat is een school voor anderstalige kinderen in de basisschoolleeftijd.

Internationale Schakelklas

De ISK verhuist in het voorjaar van 2018 naar het gebouw van De Barte aan het Zetveld in Drachten. De ISK vertrekt echter al na deze zomervakantie uit het huidige pand aan de Stoeken. Deze plek wordt vanaf dat moment gereed gemaakt voor de nieuwbouw van de wijkschool. In de tussenliggende periode maakt de ISK gebruik van het schoolgebouw aan de Weeme 1.

De ISK heeft meer ruimte nodig dan het gebouw aan de Weeme momenteel biedt. Daarom worden naast de school - op de plek van de vroegere noodlokalen - een aantal portakabins geplaatst. Dat zijn lokalen die makkelijk te plaatsen en ook weer te verwijderen zijn. Na de verhuizing van de ISK naar het Zetveld worden de portakabins weer weggehaald.