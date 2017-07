Duo biedt nep goud aan bij juweliers

wo 26 juli 2017

DRACHTEN - Een man een een vrouw hebben woensdagmiddag geprobeerd nep goud te verkopen. Het duo, vermoedelijk van Griekse afkomst, bood het aan bij goudhandelaar Feddema aan de Stationsweg in Drachten. Daar trapten ze er niet in en waarschuwden de politie.

Vervolgens is het duo doorgegaan naar juwelier Vrielink aan de Passage in Heerenveen waar ze hetzelfde probeerden. Al eerder kwamen meldingen binnen vanuit Groningen en Hoogezand waarbij een duo nep goud aanbood in ruil voor sieraden. Of het om hetzelfde duo gaat is niet zeker.