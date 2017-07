Winkeldievegge houdt strooptocht in Kollum

Publicatie: wo 26 juli 2017 13.30 uur

LEEUWARDEN - Een 26-jarige vrouw uit Kollum had op 7 april spullen gestolen uit maar liefst drie winkels, voor ze tegen de lamp liep. De vrouw, oorspronkelijk afkomstig uit Syrië, had bij de Hema in Kollum een broek en een jurk gestolen. Vervolgens was ze naar het Kruidvat gegaan, waar ze make up kwastjes, Davitamon en een paar armbanden had gestolen. Uiteindelijk werd ze bij de Jumbo aangehouden, nadat ze zonder af te rekenen wilde vertrekken met snoep, wasverzachter, vlooiendruppels en olijfolie in de tas.

Van de goederen die ze bij de supermarkt had gestolen had de vrouw geprobeerd de streepjescodes weg te krassen. De Jumbo had die spullen bij haar in rekening gebracht omdat ze onverkoopbaar waren. De Kollumse moest 46 euro betalen. Ze had de spullen vervolgens niet meegekregen, constateerde de rechter. Op de vraag waarom ze een strooptocht langs drie verschillende winkels had gehouden, kon de vrouw geen antwoord geven.

Er leek meer achter te zitten, maar de rechter kon er de vinger niet achter krijgen. Ze las wel in het reclasseringsrapport dat de Syrische in haar thuisland veel heeft meegemaakt. De vrouw zei dat zij en haar echtgenoot schulden hebben. Dan waren dit geen spullen die je echt nodig hebt om in het levensonderhoud te voorzien, concludeerde officier van justitie Leonie Potijk. 'Dit zijn dingen waar je zonder kunt', aldus de officier.

De reclassering had een werkstraf afgeraden, in verband met de taalbarrière, de Kollumse spreekt nauwelijks Nederlands. Omdat er sprake was van een strooptocht vond de officier een geldboete een gepasseerd station. Ze eiste toch een werkstraf: 30 uur plus 30 uur voorwaardelijk. De rechter vond ook dat de vrouw best een werkstraf kan verrichten, zij vonniste conform de eis.