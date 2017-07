Witteveen Mode failliet verklaard

Publicatie: wo 26 juli 2017 10.29 uur

DRACHTEN - De winkelketen Witteveen Mode is failliet verklaard door de rechtbank. De keten verkoopt dameskleding en heeft zo'n 100 filialen in Nederland. Eén daarvan was sindskort gevestigd aan de Kerkstraat in Drachten.

Witteveen Mode zou het al langere tijd moeilijk hebben gehad. Het hoofdkantoor zit in Zeist. Het is nog onduidelijk of er een doorstart zal zijn of niet.