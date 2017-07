96 toeristen gered van vastgelopen boot op zee

Publicatie: di 25 juli 2017 19.34 uur

NES (AMELAND) - Een rondvaart met 96 toeristen liep dinsdagmiddag 'letterlijk' vast toen het schip vast kwam te zitten op een zandplaat bij Ameland. De tocht werd gehouden op de voormalige garnalenkotter WL35 Brakzand. De evacuatie werd gedaan met schepen van de KNRM van Ameland en Terschelling en Veltman Marine Service.

Het schip kwam vast te zitten toen de schipper zijn gasten zeehondjes wilde laten zien op een drooggevallen zandplaat tussen Ameland en Terschelling. Daarvoor was er gevist met een net waarbij de passagiers uitleg kregen over alles wat in de zee leeft. Doordat het springtij, was er deze dag extra laag water bij eb en daardoor kwam het schip onverwacht vast te zitten op de zandplaat. Op een zeker moment is besloten om hulp in te schakelen van de hulpdiensten.

Met meerdere reddingboten zijn de meeste passagiers opgehaald en in de Ballumer Bocht aan land gezet. De kotter zal naar verwachting rond 22.00 uur weer kunnen varen als het water weer een stuk hoger staat.