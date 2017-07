Jeugdige inbrekers slaan toe in voetbalkantine

Publicatie: di 25 juli 2017 14.00 uur

LEEUWARDEN - Twee jongens uit Dokkum die met oud en nieuw verantwoordelijk waren voor een inbraak in het gebouw van VV Dokkum, zijn woensdag door politierechter Klaas Bunk veroordeeld tot leer- en werkstraffen.

Een 18-jarige Dokkumer kreeg een werkstraf van 40 uur en een voorwaardelijke jeugddetentie van 3 weken. Hij komt onder toezicht van de jeugdreclassering en hij moet een behandeling ondergaan. De jongen liep in een proeftijd, een eerder voorwaardelijk opgelegde werkstraf van 20 uur moet hij ook uitvoeren.

De tweede verdachte is minderjarig, zijn zaak werd achter gesloten deuren behandeld. Hij had meer feiten achter zijn naam staan en kreeg een zwaardere straf. Hij moet een leerstraf van 50 uur volgen. Verder legde de rechter een voorwaardelijke werkstraf op van 80 uur. De minderjarige had ingebroken in het pand. Hij was via een raampje naar binnengeklommen. Daarbij brak een wasbak af en verwondde de inbreker zich.

Zijn maat had op de uitkijk gestaan. Hij ontkende, hij zei dat hij geprobeerd had de andere jongen tegen te houden. Ondanks dat achtte de rechter bewezen dat hij ook een aandeel had in de inbraak. De twee hadden meer op hun kerfstok: begin september hebben ze van een boot die afgemeerd lag in Dokkum twee elektrische fietsen gestolen. De 18-jarige had begin december bij het gebouw van VV Dokkum een fiets gestolen.

De fiets stond niet op slot. 'Dus eigen schuld', had de Dokkumer tegen de politie gezegd. Hij is geen onbekende van Justitie. Hij gebruikt al vanaf zijn twaalfde cannabis, toen hij 16 was begon hij alcohol te drinken. Bij de inbraak bij VV Dokkum was er ook drank in het spel. De fietsen die van de boot waren gestolen raakten beschadigd. De rechter bepaalde dat beide verdachten de schade -ruim 360 euro- moeten betalen.