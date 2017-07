Hennepkwekerij opgerold in boerderij bij Raard

Publicatie: di 25 juli 2017 11.40 uur

RAARD - De politie heeft vorige week in een boerderij in het buitengebied nabij Raard een grote hennepkwekerij ontdekt. De afgelopen dagen werden daarvoor drie Brabanders aangehouden. Een 36-jarige inwoner van Oosterhout, een 37-jarige inwoonster van Teteringen en een 61-jarige man, momenteel zonder een vast woonadres.

Vervallen boerderij

Vorig jaar kocht de 37-jarige vrouw uit het zuiden van het land in het buitengebied nabij Raard een vervallen boerderij. Ze gaf toentertijd aan dat ze boerderij wilde gaan opknappen om er vervolgens te gaan wonen. Zover kwam het echter nooit. Bij de politie kwamen de afgelopen periode signalen binnen dat in het pand mogelijk een hennepkwekerij zou zitten. Reden om nader onderzoek te doen.

Inval in boerderij

Donderdag werd besloten om tot actie over te gaan. In de boerderij bleken meerdere kweekruimtes te zijn gemaakt. In totaal werden door agenten 1500 hennepplanten geteld. Voor de stroomvoorziening werd een dieselaggregaat gebruikt. Deze aggregaat was op het terrein buiten de boerderij deels ingegraven. Tijdens de actie bleek in het pand een 36-jarige man uit Oosterhout aanwezig te zijn. Hij werd aangehouden. De kwekerij werd ontmanteld en de hennep werd in beslag genomen. Tevens werd in het kader van het afpakken van crimineel vermogen beslag gelegd op de aggregaat, een vorkheftruck en een bestelbus.

Beslag op boerderij

Een dag later werd nabij Joure een 61-jarige man aangehouden. Hij was met zijn auto onderweg naar Raard. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij het kweken van hennep in de boerderij. De auto van de man werd eveneens in beslag genomen. Maandag werd de 37-jarige eigenaresse van het pand aangehouden. Ze kreeg te horen dat op haar boerderij en de omliggende grond beslag was gelegd.