Auto cafÃ©baas bestrooid met tuinaarde: werkstraf

Auto cafébaas bestrooid met tuinaarde: werkstraf

Publicatie: ma 24 juli 2017 16.35 uur

LEEUWARDEN - Een 23-jarige Surhuistervener en een 19-jarige inwoner van Harkema moesten maandag voor de politierechter verschijnen vanwege ongeregeldheden bij een café in Surhuisterveen, in de nacht van 2 april. De Feanster zou twee personeelsleden van het café hebben mishandeld en bedreigd en hij zou iemand knock-out hebben geslagen. Dat laatste ontkende de man niet.

Hij zei dat hij de ander één klap had gegeven. Tot zijn grote schrik was het slachtoffer uit de tijd gegaan. Onlangs zou hij het met de man hebben uitgepraat. Hij ontkende dat hij de twee andere mannen met de dood had bedreigd. Ook had hij ze niet mishandeld. Het zou juist andersom zijn geweest: het tweetal zou hem hebben geslagen. Samen met de Harkemaster had hij zakken tuinaarde uit de bestelbus van de eigenaar van het café gehaald.

De modder hadden ze vervolgens over de auto gegooid. De twee verdachten zouden ook bloempotten die voor het café stonden hebben vernield en er zou een bloembak door een raam zijn gegaan. Ook dat werd ontkend. De rechter achtte desondanks de mishandelingen en de doodsbedreigingen bewezen. Zij veroordeelde de Feanster tot een werkstraf van 80 uur.

De Harkemaster kreeg voor de vernieling van de zakken tuinaarde een boete van 500 euro. Dat was redelijk pittig, maar dat had de continu kauwgom kauwende verdachte volgens de rechter vooral te danken aan zijn onverschillige houding. 'U maakt de indruk dat het u allemaal niet zoveel kan schelen', zei De Wit. Officier van justitie Ger Strootker had de Harkemaster getypeerd als 'iemand die het allemaal wel best vindt'.