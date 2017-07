Auto schiet van de A7 in sloot bij Terwispel

Publicatie: ma 24 juli 2017 16.23 uur

TERWISPEL - Een automobilist is maandagmiddag met zijn voertuig in een nagenoeg droge sloot beland langs de snelweg A7. Het ongeval gebeurde rond 16.10 uur ter hoogte van Terwispel.

De hulpdiensten zijn ingeschakeld om ter plaatse te komen. Volgens de politie is de inzittende aanspreekbaar. Het is nog onduidelijk of deze ook gewond is geraakt. Doordat er een rijstrook is afgesloten, is er ter plaatse een file ontstaan tussen Heerenveen richting Drachten.