Westereender mishandelt overbuurvrouw: werkstraf

Publicatie: ma 24 juli 2017 14.35 uur

LEEUWARDEN - Een 42-jarige inwoner van De Westereen die zijn overbuurvrouw heeft mishandeld, is maandag door politierechter Maaike de Wit bij verstek veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur. De mishandeling vond plaats op 28 maart, in de woning van de overbuurvrouw. Zij en de verdachte zijn niet alleen buren, ze hebben ook een relatie gehad. Ze zijn geen stelletje meer, de verdachte heeft een inmiddels een andere vriendin.

Zijn ex stuurde hem daarover een aantal appjes en berichten en gaf aan dat ze met de Westereender wilde praten. Dat gesprek liep volledig uit de hand, de vrouw zou zijn mishandeld. Volgens haar ging de verdachte door het lint: hij zou haar tegen het hoofd en in de buik hebben geslagen. En ze zou even buiten westen zijn geweest. Toen ze weer bijkwam zag ze dat er bloedspetters op de bank zaten.

De Westereender had bij de politie verklaard dat de vrouw hem had aangevallen. Hij had haar uit zelfverdediging op de bank gedrukt. Officier van justitie Ger Strootker wilde wel aannemen dat de buurvrouw ook een aandeel heeft gehad in het escaleren van de situatie. Maar hij vond ook dat de man veel te ver was gegaan. 'Hij had de deur uit moeten lopen', stelde Strootker. Ook de rechter oordeelde dat er niet gesproken kon worden van een noodweersituatie.