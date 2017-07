Burgumer en Rottevalster gepakt om 400 pillen

Publicatie: ma 24 juli 2017 11.30 uur

HEERENVEEN - De politie heeft zondagmiddag drie personen aangehouden tijdens een verkeerscontrole op de Meester Halbe Binnertsstraat in Heerenveen. Het drietal wordt verdacht van overtreding van de opiumwet.

Agenten zagen de auto rijden bij de rotonde van de Koornbeursweg. Zij gaven de 24-jarige bestuurster uit de gemeente Opsterland een stopteken, omdat de bijrijder (een 20-jarige man uit Burgum) geen gordel droeg en omdat één van de remlichten niet werkte. De bestuurster stopte de auto, waarna de inzittenden werden gecontroleerd. In de auto zat ook nog een 18-jarige man uit Rottevalle.

Bij controle bleek de auto niet verzekerd te zijn. In de achterbak waren zichtbaar een aantal doorzichtige zakken met roze en bruine pillen te zien. Ook lagen er een aantal kleine weegschalen. Elders in de auto werden nog een gripzakje met speed en een aantal zakjes met witte pillen gevonden. In totaal gaat het om ruim 400 pillen. Ook werden in de auto diverse soorten parfums aangetroffen. Alle pillen, de parfum en de auto zijn in beslag genomen voor nader onderzoek. De pillen moeten getest worden om te achterhalen om wat voor pillen het precies gaat. De drie inzittenden zijn aangehouden en ingesloten voor verhoor.