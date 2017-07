Diefstal en vernieling van 'baarhokje' in Stynsgea

Publicatie: zo 23 juli 2017 16.44 uur

AUGUSTINUSGA - Op de begraafplaats aan It West in Augustinusga hebben vandalen zaterdagnacht het zogenaamde baarhokje vernield. De beheerder van de begraafplaats trof zondag een ravage aan. De deuren van het hok waren met geweld opengebroken en een bosmaaier en andere voorwerpen zijn gestolen.

Op Facebook waren er zondagmiddag al veel boze reacties te lezen over de vernielingen. "In en in triest", en "schandalig" waren reacties die voorbij kwamen.

